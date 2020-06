Studio26 maakt coronalied

VELP – Studio26 heeft een heuse coronahit uitgebracht. De Velpse dansschool maakte samen met singersongwriter Rob Mulders het uptempo nummer Vaccin om te Dansen. Talenten van de dansopleidingen Show Allround en Urban van Rijn IJssel schitteren in de videoclip.

Hanneke van der Weele, directeur bij Studio26, nam het initiatief om in hechte samenwerking met singer songwriter Rob Mulders van Wortel Drie een track over de lockdown uit te brengen. Hanneke: “Met Vaccin Om Te Dansen willen we iedereen die de lockdown zat is en weer wil dansen, een hart onder de riem steken. Dansen kan overal, en op deze track lukt dat zeker!”

Het nummer is zeer goed ontvangen bij het meer dan 1000 leerlingen tellende Studio26 uit Velp. De track is beschikbaar op streamingdiensten als Spotify en iTunes én op social medium TikTok zodat gebruikers los kunnen op de pakkende teksten van het nummer. Links naar de verschillende diensten zijn te vinden op www.studio26.nl.