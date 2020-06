Stoomtreinen van VSM rijden weer deze zomer

REGIO – Het is de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij VSM gelukt om ook deze zomer haar reizigers op een verantwoorde manier een rit met de stroomtrein aan te bieden. Reizigers kunnen een treinrit maken tussen Beekbergen en Dieren. Op station Beekbergen is het historisch stoomdepot te bezoeken en een omvangrijke collectie historisch spoormaterieel te zien.

Van zondag 12 juli tot en met zondag 30 augustus rijdt de VSM stoomtrein door het afwisselende Veluwse landschap. Op alle dagen, behalve zaterdagen, brengen de stoker en de machinist hun machtige machine onder stoom voor een nostalgische belevenis. De trein vertrekt om 10.00 en 13.30 uur vanuit Beekbergen. Zodra de hoofdconducteur op het stationnetje van Beekbergen het vertreksein geeft, gaat de trein met veel gesis en gestamp op weg naar Dieren. De rit voert langs Loenen en Eerbeek door het afwisselende Veluwse landschap, dat in rustig tempo voorbijtrekt. Ook klinkt onderweg regelmatig de stoomfluit van de locomotief om het wegverkeer te waarschuwen. Tijdens de rit over dit deel van de Koningslijn ontdekken de reizigers nog veel meer opmerkelijke zaken die bij het vroegere reizen per trein hoorden.

Stoomdepot

Nadat de trein vanuit Dieren weer terug is bij het beginpunt Beekbergen kunnen bezoekers een bezoek brengen aan het imposante stoomdepot van de VSM. In de loop van vele jaren is een omvangrijke verzameling opgebouwd, waaronder vele oude stoom- en diesellocomotieven, historische rijtuigen een goederenwagens. Een groot deel daarvan is van dichtbij te bewonderen in het historische stoomdepot in Beekbergen. De vele bedrijfsvaardige locomotieven zijn de trots van de VSM-vrijwilligers, evenals de vele rijtuigen, zoals de ‘Oostenrijkers’ en de Nederlandse ‘Blokkendozen’.

Het stoomdepot in Beekbergen is het hart van de VSM. Hier staan vele locomotieven opgesteld en kunnen bezoekers de draaischijf, een kolenkraan, de waterkolommen en diverse seinpalen bewonderen en een bezoek brengen aan het sfeervolle oude stationsgebouw uit de begintijd, compleet met authentiek ingericht stationskantoor.Hier is ook een stationsrestauratie te vinden.

StoomCourant

Als extra service is er voor elk gezelschap dat de treinreis met de stoomtrein maakt, een gratis exemplaar van De StoomCourant. Deze nostalgisch vormgegeven krant staat vol informatie over de VSM, het gebied waar de stoomtrein doorheen rijdt en nog veel meer. Via een app op de mobiele telefoon is nog meer informatie te verkrijgen.

Reserveren voor een rit met de stoomtrein is verplicht en kan via www.stoomtrein.org. Hier zijn ook de rijdagen en vertrektijden terug te vinden. In de stoomtrein, in het stoomdepot en op het terras gelden de landelijke regels ten aanzien van afstand houden en hygiëne.

www.stoomtrein.org