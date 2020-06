Stem op beste werken voor Mankes-geïnspireerde expositie

EERBEEK – Een van de activiteiten van de Stichting 100 jaar Jan Mankes is een landelijke schilderwedstrijd. Iedereen kan een stem uitbrengen om de mooiste inzending.

In 2020 is het 100 jaar geleden dat de schilder Jan Mankes is overleden in Eerbeek. Om het leven en werk van Mankes (1889 -1920) te herdenken, initieert Stichting 100 jaar Jan Mankes in 2020 diverse activiteiten. Een daarvan is een landelijke schilderswedstrijd. Kunstenaars stuurden hun beste, op het werk van Jan Mankes geïnspireerde, stuk in. Er zijn flink wat inzendingen ontvangen, deze zijn allemaal te zien op www.100jaarjanmankes.nl.

Een deskundige jury bekijkt de ingezonden werken en zal de mooiste stukken uitzoeken. Ook het publiek mag haar mening laten horen. Iedereen kan via www.wedstrijdjanmankes.nl/stemmen een stem uitbrengen om het mooiste werk. De beste schilderijen worden dit najaar in Eerbeek getoond. Meer informatie over die expositie, zoals locatie en openingsdata worden nog bekend gemaakt.

Mankes wordt gezien als één van de beste figuratieve kunstenaars van de twintigste eeuw. Een tentoonstelling van zijn schilderijen is momenteel te zien bij Museum MORE te Gorssel.

100jaarjanmankes.nl