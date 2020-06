LATHUM – In een weiland ter hoogte van de Marsweg brandt sinds maandag- op dinsdagnacht een grote stapel snoeiafval. Dit zorgt voor enige rookoverlast in de omgeving.

De brandweer werd rond 3.45 uur ingeschakeld en kwam, samen met de politie, snel ter plaatse. In overleg met instanties is besloten het vuur te laten branden. Het gaat om schoon hout en blussen zal een enorme overlast veroorzaken in de omgeving.

Voor de brand was geen vergunning gegeven.

Foto: Roland Heitink