DOESBURG – Nu de coronamaatregelen langzaam worden versoepeld, is het voor VIT-hulp bij mantelzorg ook weer mogelijk om het wekelijkse spreekuur voor mantelzorgers op te starten. In tegenstelling tot voorheen moet hiervoor wel een afspraak worden gemaakt. Het eerste spreekuur is op donderdag 18 juni om 9.30 uur. Dan is mantelzorgconsulente Helene den Breeker aanwezig in de Linie in Doesburg. Zij kan mantelzorgers ondersteunen en antwoord geven op vragen. Het spreekuur is elke week op donderdag tussen 9.30 en 11.00 uur. Een afspraak maken kan via VIT, tel. 0544 – 820000, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Wie niet naar het spreekuur wil komen, kan ook gewoon bellen voor hulp.