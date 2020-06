Sportakkoord voor een leven lang met plezier sporten en bewegen

GEM. BRUMMEN – Een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Brummen. Dat is het doel van het nieuwe Sport- en Beweegakkoord Brummen, waarin 44 concrete acties staan opgenomen. Wethouder Ingrid Timmer nam het document donderdag 28 mei in ontvangst.

Het Sport- en Beweegakkoord is het afgelopen halfjaar opgesteld door vertegenwoordigers van sportverenigingen, gemeente en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke terreinen. Het bevat concrete acties op het gebied van sporten en bewegen, verdeeld over vijf thema’s. De ambities bij deze thema’s luiden: van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten, sport en bewegen voor iedereen. Ook zijn bij alle acties de partners genoemd die bij de uitvoering ervan betrokken willen zijn, maar liefst 26 organisaties willen zich hiervoor inzetten.

Wethouder Ingrid Timmer heeft de overtuiging dat het akkoord een positieve uitwerking gaat hebben. “Met de ondertekening van dit sportakkoord komt er voor de jaren 2020 tot en met 2022 een uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit het Ministerie van VWS. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro per jaar.” Het is aan de kerngroep om te bepalen op welke acties uit het akkoord dit budget ingezet gaat worden.

De betrokken organisaties die het sportakkoord hebben ondertekend gaan de opgeschreven ambities en acties vanaf dit najaar uitvoeren. “Dat is het mooie van dit akkoord,” stelt Timmer tevreden vast. “het akkoord verbindt, waardoor we kunnen leren van elkaars ervaringen, beter benutten wat er al is en samen verder komen. Het lokaal sportakkoord is daarom ook geen vaststaand plan, het is een groeidocument.”.

Tijdens de Nationale Sportweek in september van dit jaar vindt de officiële presentatie en start van het akkoord plaats. Hiervoor worden alle ondertekenaars uitgenodigd. Daarnaast zijn ook nieuwe organisaties nog altijd van harte welkom om aan te haken. Het akkoord is te lezen op brummen.nl.