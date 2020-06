SP strijdt tegen huurverhoging in coronatijd

DOESBURG – SP Doesburg blijft actie voeren tegen het besluit van woningbouwvereniging IJsselland om per 1 juli haar huren te verhogen. De partij vindt dit niet gepast in deze tijd.

“Op dit moment hebben veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Bedrijven worden met miljarden gesteund, maar de huurders krijgen een huurverhoging. Veel huurders hadden al moeite met het betalen van de huur. Velen zullen het nog moeilijker krijgen”, zegt fractievoorzitter Heidy Melissen van SP Doesburg.

De partij heeft aan woonservice IJsselland gevraagd de huren dit jaar niet te verhogen, maar de woningbouwvereniging geeft geen gehoor aan dit verzoek. De SP en CDA dienden in de raadsvergadering van donderdag 28 mei een motie in waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen de verhuurders in Doesburg te vragen de huren niet te verhogen. Hiervoor kon echter geen meerderheid in de raad worden gevonden.

De SP laat vrijdagmorgen 29 mei weten het hier niet te bij laten zitten. De partij is al een actie gestart, www.sp.nl/stopdehuurverhoging en deze gaat de komende tijd gewoon door. “Met uw steun zullen we in actie komen tegen verhuurders van woningen in Doesburg. Dat geldt voor woningbouwvereniging IJsselland, maar ook voor andere verhuurders. Ook zullen we de gemeenteraad in Doesburg vragen om zich hierover uit te spreken opdat het gemeentebestuur de verhuurders in Doesburg zal oproepen de huren niet te verhogen”, aldus Melissen.