SP Rheden opent meldpunt huishoudelijke hulp

GEM. RHEDEN – In maart van dit jaar is de gemeente gestart met een pilot huishoudelijke hulp: voor nieuwe aanmeldingen zou er een schoonmaakbedrijf ingezet kunnen worden als dat voor de inwoner passend is. De SP was als enige partij tegen deze pilot en heeft een meldpunt geopend.

Voor de SP is de signaleringsfunctie van huishoudelijke hulp een belangrijk onderdeel van deze zorg. Huishoudelijke hulp meer dan poetsen. De laatste tijd krijgt de Rhedense SP diverse meldingen dat ook inwoners die op dit moment al huishoudelijke hulp ontvangen worden overgezet naar het schoonmaakbedrijf. Hierbij wordt de inwoner in sommige gevallen geen keuze gegeven. Wat de SP betreft is dit een onwenselijke gang van zaken.

Daarnaast maakt de SP zich zorgen over de wachttijden: “Heeft u huishoudelijke hulp en loopt uw beschikking af, dan moet u zelf zes weken voor het einde van de termijn contact opnemen met de gemeente. We horen van inwoners, dat er lange wachttijden zijn bij het verlengen van een indicatie en dat consulenten niet kunnen garanderen dat de indicatie op tijd verlengd kan worden.”

Mensen die hier mee te maken hebben of hebben gehad, kunnen zich melden bij de SP. Ook andere ervaringen rondom de huishoudelijke hulp zijn welkom. Contact zoeken kan via rheden@sp.nl of tel. 06-30773026.