SKKB geopend op afspraak

EERBEEK – Juist toen bij de Stichting Kinderkledingbeurs (SKKB) in Eerbeek het zomerseizoen begon, moest de winkel sluiten vanwege het coronavirus. Inmiddels is de verkoop van kinderkleding, speelgoed en babyartikelen weer gestart, maar wel anders dan anders. Klanten zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag welkom, maar alleen op afspraak. Een afspraak maken kan door te bellen of appen naar tel. 06-12805339 of een chatbericht te sturen via Facebook. Er kunnen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn en men wordt verzocht de kinderen nog even thuis te laten. Betalen gaat per pin. Kleding inbrengen is op het moment nog niet mogelijk.

www.skkb.nl