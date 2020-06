Silent disco in Buurttuin Rheden

RHEDEN – In Buurttuin Rheden is vrijdag 5 en zaterdag 6 juni geëxperimenteerd met dansen op anderhalve meter afstand. De Danzooi dansimprovisatiegroep hield een silent disco. Deelnemers droegen een koptelefoon voor de muziek, zodat er in stilte werd gedanst op het veld – iedereen op keurige afstand. Zaterdag dansten de leden van Danzooi zelf in de regen, de zon en onder een prachtige regenboog, zaterdag werden de koptelefoons uitgeprobeerd door Stichting WiekentRheden. De conclusie was duidelijk: voor herhaling vatbaar. En dus krijgt de silent disco een vervolg: op vrijdag 3 juli van 19.30 tot 21.00 uur kan iedereen vrij dansen onder begeleiding van Eva de Jager. Inschrijven kan tot 26 juni via danzooi@hotmail.com. Deelname kost 7,50 euro. Er is ruimte voor vijftien personen.