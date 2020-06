Signeren op de motorkap

VELP – Als het niet binnen kan, dan maar op straat. Boekhandelaar Walter Jansen heeft weer eens een creatieve oplossing gevonden om om te gaan met de coronamaatregelen. De geplande signeersessie met schrijver Marcel van Roosmalen en fotograaf Jan Dirk van der Burg kon niet in de boekhandel in Velp worden gehouden – te veel mensen in een beperkte ruimte – en dus organiseerde Jansen een ‘drive thru’ signeersessie. Op de motorkap van de auto signeerde het duo vrijdagmiddag 19 juni flink wat exemplaren van hun nieuwe boek Nederland Onder het Systeemplafond. Doordat de meeste belangstellenden niet per auto, maar te voet langskwamen, bleef een file in de Emmastraat uit.

Foto: Linda Peppelman