SGRD presenteert routeboek Samen op weg

DOESBURG – De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) presenteert een routeboek speciaal voor scootmobielrijders, rolstoelfietsers en driewielfietsers. De eerste exemplaren worden maandag 15 juni, in een besloten bijeenkomst, gepresenteerd aan burgemeester Loes van der Meijs en wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg.

De SGRD bestaat twintig jaar en had dit flink willen vieren met een scootmobieltocht, een feestelijk samenzijn in ontmoetingscentrum Grotenhuys en de presentatie van het nieuwe boek. Corona gooide echter roet in het eten. De scootmobieltocht en het feestje worden verplaatst naar volgend jaar, maar de SGRD wilde het mooie routeboek niet nog een jaar op de plank laten liggen. Vooral omdat, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, de achterban van de raad het juist goed zal kunnen gebruiken om er deze zomer op uit te trekken. De bedoeling van het boek is juist dat mensen beseffen dat de scootmobiel veel meer is dan alleen een boodschappenwagentje, zegt de SGRD.

En dus wordt het boek op 15 juni in een kleine bijeenkomst gepresenteerd. Burgemeester van der Meijs, die het voorwoord van het routeboek schreef, en wethouder Birgit van Veldhuizen nemen de eerste exemplaren in ontvangst. Door de coronamaatregelen kunnen hier geen belangstellenden bij aanwezig zijn, maar het moment wordt gefilmd door Doesburg TV.

Na 15 juni zal het routeboek verspreid worden over verschillende punten in Doesburg. Ook is het aan te vragen via het secretariaat van de SGRD, via tel. 06-28587872 of secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org.