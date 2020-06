SGRD presenteert routeboek Samen op Weg

DOESBURG – De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) bestaat twintig jaar. Het feestje en de jaarlijkse scootmobieltocht moesten worden uitgesteld, maar maandag 15 juni werd wel het samengestelde routeboek gepresenteerd.

De SGRD wilde het twintigjarig bestaan vieren met haar achterban. Het hoogtepunt had onze jaarlijkse scootmobiel tocht in mei moeten worden, gevolgd door een gezellige samenkomst in ontmoetingsruimte Grotenhuys. Hier zou dan ook het routeboek Samen op Weg worden gepresenteerd.

De scootmobieltocht en feestelijkheden kunnen volgend jaar worden ingehaald, maar om het routeboek een jaar op de planken te laten liggen, vond de SGRD erg jammer. Gelukkig waren burgemeester Loes van der Meijs en wethouder Birgit van Veldhuizen bereid om mee te werken aan een toch feestelijke ‘op afstand’ georganiseerde presentatie van het routeboek. Op 15 juni is het routeboek, gedrukt op weerbestendig materiaal, aan burgemeester en wethouder voor het stadhuis van Doesburg gepresenteerd.

Het boekje kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de SGRD: secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org of tel. 06-28587872. Dit kan ook via gehandicaptenraaddoesburg.org/mobiliteit-routeboek.

Foto: Frans Schilderman