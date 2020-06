Scouting Doesburg weer in actie

DOESBURG – Scouting Doesburg is afgelopen zaterdag weer van start gegaan. Voor het eerst in weken waren er weer activiteiten bij het clubgebouw. De afgelopen tijd zijn de jeugdleden thuis op ‘zomerkamp’ gegaan, waarbij ze elke dag activiteiten in en rondom hun eigen huis konden doen. Ook hebben ze een route om de wereld gelopen via Streetview, online spelletjes gespeeld met behulp van videobellen en onlangs is er een online bingo georganiseerd voor alle leden, ter ere van het 75-jarige bestaan van Scouting Doesburg. Allemaal erg leuk, maar Scouting Doesburg is blij alle leden nu weer offline te kunnen ontvangen en het scoutingspel in het echt te kunnen hervatten.