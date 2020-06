Schooldag van de Duurzaamheid zoekt nieuwe Sem & Saar

REGIO – De stichting Schooldag van de Duurzaamheid is op zoek naar jong talent om in de rollen van Sem & Saar kinderen te vertellen over de Junior Global Goals. Jongens en meisjes tussen de 8 en 10 jaar oud kunnen zich aanmelden voor een screentest.

Na een mooie pilot in 2016, op 15 basisscholen in de gemeente Rheden, is in 2017 stichting Schooldag van de Duurzaamheid opgericht. Op een Schooldag van de Duurzaamheid leren basisschoolkinderen spelenderwijs dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Om aan kinderen uit te leggen waar duurzaamheid over gaat, heeft de stichting de zeventien Sustainable Development Goals (werelddoelen voor een duurzame samenleving, in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld) laten vereenvoudigen tot Junior Global Goals (JGGs). En deze worden ingezet op de Schooldag van de Duurzaamheid. Niet alleen in gemeente Rheden, maar ondertussen op heel veel meer plekken in Nederland.

Sem & Saar zijn de ‘vertellers van de Junior Global Goals’. Zij spelen de hoofdrol in instructievideo’s, die tijdens een Schooldag van de Duurzaamheid leidend zijn in het programma. De stichting is op zoek naar een nieuwe Sem & Saar.

Gezocht worden kinderen tussen de 8 en 10 jaar oud, die zich graag in willen zetten voor een betere wereld en de wereld van video’s maken en studiowerk wel eens willen leren kennen. Het is belangrijk dat ouders / verzorgers hun kind hierin kunnen ondersteunen. Kinderen kunnen via sem-saar@sdvdd.nl worden aangemeld voor een screentest in een studio in Arnhem, die eind juni / begin juli zal plaatsvinden.

info@sdvdd.nl

Tel. 06-57561225