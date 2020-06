Schaapscheerdersfeest Rheden verschoven naar volgend jaar

RHEDEN – De Rhedense Schaapskudde was de afgelopen tijd achter de schermen druk bezig om het schaapscheerdersfeest nieuw leven in te blazen. Dat gaat dit jaar niet meer gebeuren, maar de datum voor 2021 is alvast geprikt: 19 juni.

Nadat de stichting Brebo de organisatie van het feest moest stopzetten, hebben de ondernemers van Rheden en de Rhedense Schaapskudde de handen ineengeslagen om te zorgen dat het traditionele schaapscheerdersfeest behouden blijft voor het dorp. Nou kan het feest dit jaar niet doorgaan, maar de organisatie gaat natuurlijk gewoon door voor volgend jaar. Het volgende schaapscheerdersfeest staat gepland voor zaterdag 19 juni.

Ondertussen moeten de schapen natuurlijk worden geschoren. Dit gebeurt dit jaar bij de schaapskooi zelf, zonder publiek. Wel is het mogelijk om na half juni een schapenvacht aan te schaffen en daarmee de schaapskudde te ondersteunen. Elke bijdrage is welkom, want doordat de adopties, lammetjesdag en het schaapscheerdersfeest niet door kunnen gaan, is het een financieel zwaar jaar voor de Rhedense Schaapskudde.

evenementen@schaapskudde.nl

www.schaapskudde.nl