Saintair gestolen uit woning

EMPE – Tussen vrijdag 5 juni 23.30 uur en zaterdag 6 juni 8.00 uur is aan de Trepkesweide in Empe ingebroken in een twee-onder-een-kap-woning. Eerder die dag was hier sanitair voor een badkamer afgeleverd. De eigenaar had die spullen boven in de badkamer geplaatst. Toen hij de volgende dag terugkwam was al het sanitair gestolen.