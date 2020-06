Rode Kruis collecteert digitaal

DOESBURG – Het Rode Kruis collecteert dit jaar digitaal. De collecteweek is van 21 tot en met 27 juni. De afdeling Doesburg en omstreken laat flyers met en QR-code bezorgen als alternatief voor het huis-aan-huis collecteren. Via een digitaal aangemaakt collectebus wordt om een bijdrage gevraagd via e-mail of social media. Wie een donatie doet, schenkt deze aan de lokale activiteiten van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling. de QR-code op de flyer is gekoppeld aan de afdeling Doesburg.

De Doesburgse afdeling zoekt nog collectanten die met de digitale collectebus willen collecteren in Lathum, Giesbeek, Angerlo en Doesburg. Aanmelden als digitaal collectant, of als toekomstig collectant, kan via rodekruis.digicollect.nl, bij de collecte-coördinator voor Doesburg Heina Peer, info@peermakelaardij.nl of 06-22932632 of bij penningmeester Dick Blankenstein, dnblankenstein@gmail.com.

Het Rode Kruis is actief in het hele land. Bijvoorbeeld als ondersteuning van de GGD bij coronatestafname, bij de zorg, het verspreiden van voedselpakketten,, het vervoeren van zieken, EHBO bij evenementen en scholen. “Onze hulp is in deze crisistijd belangrijker dan ooit. Als gever en collectant lever je hierin een belangrijke bijdrage. Er is immers geld nodig om deze hulp te kunnen bieden”, aldus de vrijwilligers van het Rode Kruis.