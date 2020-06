Rick Evers: Foto’s kijken

Die mobiele telefoon is in ons leven geslopen en gaat niet meer weg. Prima. Superhandig zelfs. Ik ben altijd bereikbaar, kan snel betalen en verdwaal nooit meer. Alleen jammer dat er ook nadelen aan zitten. En nu hoor ik je denken: ‘oh nee, weer zo’n ouwe lul die gaat vertellen dat vroeger, zonder mobieltje, alles beter was’.

Nee. Niet alles was beter. Maar het was wel fijn dat mensen geen fotoalbums onder hun arm meezeulden. Kun je het je voorstellen? Dat je visite om half negen op de koffie komt en dat ze binnenkomen met een fotoalbum? ‘Waarom hebben jullie een fotoalbum meegenomen?’, vraag je nog naïef. ‘Nou gewoon’, zegt je bezoek, ‘om het gesprek iedere keer te onderbreken om jullie een foto te laten zien.’

Klinkt absurd. En toch doen we het nu. Alleen hebben we dat dikke, zware fotoalbum ingeruild voor ons mobieltje. Laatst was vriendin S bij ons bezoek. Gezellig, want we hadden haar al een tijdje niet gezien. Veel bij te praten dus. Alhoewel, praten… We moesten vooral foto’s kijken. Waar ze geweest was, welk truitje ze gekocht had, het kapsel van haar vriendin. We zagen zelfs de nieuwe hond van haar buurman.

En ik ken er meer. Mensen die het wonderlijke talent hebben om ieder gesprek te willen ‘opleuken’ met een foto uit hun mobiel. Herken je jezelf erin: stop ermee. Het is strontvervelend. Ik hoef de gekke slaaphouding van je kat niet te zien, de grote ijscoupe die je gisteren in het restaurant kreeg ook niet en dat veel te dure huis dat je op Funda zag al helemaal niet. IK WIL GEWOON MET JE PRATEN ZONDER FOTO’S!

Inmiddels ben ik het meer dan zat en heb ik maatregelen getroffen. Bij ons thuis ligt een dik fotoalbum van vroeger voor het grijpen. De eerstvolgende persoon die bij ons op bezoek komt en zijn mobieltje pakt, krijgt een oersaaie fotosessie van dik twee uur. Ik pak het boek erbij en we gaan eens even lekker bladeren. Net goed.