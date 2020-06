RHEDEN – VriendenLoterij-ambassadeur Jan Versteegh kwam dinsdag 16 juni naar Rheden. Hij mocht een mooie cheque van 10.000 euro overhandigen aan inwoner Ron (54), die dit bedrag won in de meitrekking van de loterij. Versteegh moest weliswaar op afstand blijven, maar was blij dat hij de winnaar weer persoonlijk kon verrassen. Ron (54) weet al wat hij met de prijs gaat doen: “Mijn wens is een mooie nieuwe keuken!”

Foto: Roy Beusker