Rheden gaat door met Sjors Sportief & Sjors Creatief

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden gaat volgend schooljaar verder met Sjors Sportief & Sjors Creatief. Dit betekent dat basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met diverse sportieve en culturele activiteiten in de gemeente. Aanbieders van creatieve en sportieve activiteiten kunnen zich aanmelden.

Sjors Sportief & Sjors Creatief is al jaren een succes onder de basisschooljeugd. Dit schooljaar deden maar liefst vijfhonderd kinderen mee met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente.

Wegens dit daverende succes wil de gemeente natuurlijk graag verder met Sjors. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Veel kinderen worden hierdoor gestimuleerd om langer mee te doen met een sportieve of andere activiteit.

Aanbieders van activiteiten kunnen zich tot en met 25 juni aanmelden. De activiteit wordt opgenomen in het Sjors-boekje, dat na de zomervakantie op de basisscholen wordt verspreid. Deelname als sportclub of culturele organisatie betekent promotie voor de vereniging. Een kennismakingsactiviteit aanmelden kan via www.sjorssportief.nl.

Andere groepen die toch graag een activiteit voor deze doelgroep aan willen bieden, kunnen contact opnemen via info@sjorssportief.nl.