Retrospectief: Uitstapje van Loenense buurt

In veel buurten was het vroeger de gewoonte dat men er samen jaarlijks op uit ging. Samen het gehele jaar sparen voor een gezellig busreisje. Het was vaak het hoogtepunt van het jaar. Bijna iedere buurt of wijk had wel zo’n club. Vaak werd zo’n club opgericht bij gelegenheid van een feest. Na de oorlog kwamen er veel buurtverenigingen. Aan de Imbosweg in Loenen had men meer dan vijftig jaar een buurtvereniging, die er jaarlijks met de bus op uit ging. Ook al vertrok men uit de buurt, men bleef lid want dit gezellige uitje wilde men niet missen. Helaas is de club enige jaren geleden gestopt.

In 1988 bestond Loenen 1150 jaar. Het was een topjaar voor het dorp. Nooit werd voordien zoveel festiviteiten gehouden. De organiserende stichting wist in bijna alle wijken van Loenen een club op te zetten. Deze groepen deden mee met Dorpslag, een groots opgezette zeskamp, de langste optocht die ooit in Loenen werd gehouden en het gehele dorp was erg mooi versierd. En nog veel meer. Wat heeft Loenen toen massaal feest gevierd.

Nu, na vele jaren, zijn er in enkele buurten zoals de Vrijenbergweg en Hoofdweg nog steeds buurtclubs.

Nog altijd is er in de buurtschap De Achterste Molen, de Voorsterweg over het kanaal, al 37 jaar een buurtvereniging die zich toepasselijk (naar deze buurtschap) De Achterste Mölle noemt. Antoon Klomp is al jaren de voorzitter. Bewoners van de Voorsterweg over het kanaal, tot de gemeentegrens met Brummen en Voorst, zijn lid. Er is ieder jaar een barbecue, een excursie naar een Loenens bedrijf of bezienswaardigheid en een dagje uit. Bijna alle aanwonenden worden lid. Ook alle nieuwe bewoners doen graag mee.

Vroeger was er aan de Voorsterweg vanaf de Hoofdweg tot het Kanaal ook een samenwerking tussen de buren. Er werd een bus gehuurd en men maakte er een gezellig dagje van. Onderweg werd toch even een foto gemaakt. De meeste personen werden door lezers herkend. Geheel links staat een onbekende man, daarna meneer Garagoski. Gerrit Burgers (met pet), Cees van Gijtenbeek, Gerritje Kruk, (tussendoor) Marinus Kruk, Riek Burgers, Mies Garagoski en een onbekende vrouw. Voor staan Aaltje van de Beld en Jet van Gijtenbeek.