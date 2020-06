Retrospectief: Ereboog aan ’t Veer

Wat een feest was dat, op 7 januari 1937! Dat was de dag waarop de Nederlandse kroonprinses Juliana in het huwelijk trad met de Duitse prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Overal in het land en dus ook in Dieren werden zogenaamde erebogen opgericht. Bijna elke straat of buurtvereniging richtte zo’n ereboog op. Of een en ander gecoördineerd werd is niet bekend, hoewel de Dierense Oranjevereniging in 1929 was opgericht en dus al bestond. Er bestaan verschillende foto’s van erebogen dat jaar, zoals die in de Kerkstraat, de Lagestraat (op twee plekken zelfs), de Hogestraat en deze op Aan ’t Veer. De hele buurt poseerde vervolgens voor de fotograaf. De kinderen hadden allemaal een feesthoed op en ook de volwassenen hadden een soort witte shawl om het hoofd gebonden.

Het huwelijk van de kroonprinses betekende in die jaren een welkome aanvulling van het Nederlandse koningshuis, dat na de dood van Koningin Emma eind 1936 immers nog maar uit twee personen bestond.

De keuze van de Duitse prins voor de Nederlandse troonopvolgster leidde overigens tot de nodige spanningen in de aanloop naar een nieuwe oorlog en het al heersende bewind van de Nazi’s in Duitsland. Op het galafeest, dat twee dagen voor hun huwelijk werd gegeven en waarop allerlei Nederlandse en Duitse prominenten verschenen, speelde men bijvoorbeeld het Horst Wessel-lied. Koningin Wilhelmina stónd er op dat dit lied ten gehore gebracht werd. De bekende huisdirigent van de Oranjes, dr. Peter van Anrooy, weigerde echter principieel om dit lied te dirigeren en werd op staande voet ontslagen en vervangen door de dirigent van een militair orkest. Het Horst Wessel-lied fungeerde als de officiële hymne van de NSDAP, de Nazi-partij. De tekst die begint met: ‘Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! / SA marschiert mit ruhig (mutig) festem Schritt. / Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, / Marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit.’

Van al die perikelen hadden de mensen op deze foto geen weet. Zij poseerden trots onder hun ereboog op Aan ’t Veer en vierden, ver weg van Den Haag, hun eigen feest ter ere van het koninklijk huwelijk.