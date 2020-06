Retrospectief: Dorpspomp van Brummen

Van oudsher hadden de meeste dorpen een centrale pomp waar men water kon halen. Bij alle boerderijen had men in vroeger tijden een waterput. Een pomp was een grote luxe, die pas later op de boerenerven kwam. Marktpleinen en brinken waren de aangewezen plaatsen voor een pomp. Brummen is een van de weinige dorpen die nog altijd een (dubbele) waterpomp heeft. Deze oude watervoorziening is te vinden aan het Marktplein voor café restaurant ‘t Kromhout.

De pomp dateert van het jaar 1827. In een raadsvergadering in 1826 vroeg de gemeenteraad van Brummen aan het Provinciebestuur van Gelderland om een dubbele pomp te mogen plaatsen aan het Marktplein. De raad was van mening dat de pomp dringend nodig was omdat bij diverse branden gebleken was dat er onvoldoende bluswater was. De gemeente kreeg toestemming en de bouw werd aanbesteed. De kosten werden 438.35 gulden. Het bouwwerk werd gegund aan metselaar Arend Noorman en timmerman Dirk Brus.

Vele jaren heeft de pomp op het vertrouwde plekje dienst gedaan. De brandweer kon, wanneer dat nodig was, hier het water halen. Maar ook de inwoners gingen vroeger graag naar de pomp. Koetsiers lieten hun paarden hier ook hun dorst lessen. De huisvrouwen gingen tot 1900 bij de pomp de was doen. Daarna werden de kledingstukken op de bleek (grasveld) gelegd om in de zon de kleding nog witter te krijgen.

De Brummense pomp was wijd en zijd bekend. Niet alleen om het lekkere water, maar ook omdat de pomp altijd water gaf. In de hete zomer van 1947 stonden alle pompen droog, maar die in Brummen gaf nog altijd water.

Doordat de jeugd speelde met de zwengels, gebeurde er nog wel eens ongelukken. Men besloot de pomp aan de ketting te leggen. In 1955 dreigde de pomp verloren te gaan toen het Marktplein opnieuw ingericht moest worden. Het raadslid Klomp stond op de bres voor de pomp en wist het college van dit voorstel af te brengen. De pomp kreeg een opknapbeurt en staat anno 2020 nog altijd te pronken op het mooie Marktplein voor het aloude restaurant Kromhout dat zojuist ook weer een nieuwe bestemming en vernieuwing heeft gekregen.