Repair Café zoekt vrijwilligers

DIEREN – Het Repair Café Dieren is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er wordt gezocht naar mensen die handig zijn op het gebied van kleding en textiel, elektrische apparaten, fietsen en meubels en andere houten voorwerpen, die het bovendien leuk vinden hun kennis en kunde te delen met buurtgenoten. Daarnaast zijn ook vrijwilligers welkom voor de functie van gastvrouw of -heer. Zij zorgen voor de koffie en zijn aanspreekpunt voor bezoekers en reparateurs. Ook zoekt het Repair Café iemand die handig is met de computer, die de website bij wil houden en het café zichtbaar wil maken op Facebook en Twitter. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Rob Bevelander via info@repaircafedieren.nl tav Rob Bevelander.

Repair Café Dieren heeft besloten tot september dit jaar gesloten te blijven. Daarna gaat het café weer elke tweede zaterdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur. Ook is er dan weer de avondopenstelling op de vierde donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.