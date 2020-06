Renovatie Oostparterre kasteeltuin Middachten afgerond

DE STEEG – In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de Oostparterre in de kasteeltuin van Middachten in De Steeg. Het gazon is verdiept, de oude zandstenen muurtjes zijn weer teruggebracht en het vak tussen de Rozentuin en de Oostparterre is voorzien van nieuwe beplanting en paden.

In de tuin van Middachten vielen steeds meer bomen weg in het vak tussen de Rozentuin en de Oostparterre. Architect Peter Verhoeff kreeg de opdracht voor de herinrichting van dit vak. Het denkproces met de familie en de beheercommissie resulteerde in een breder plan, waarbij ook de Oostparterre werd betrokken.

In de loop van 2020 wordt verder nagedacht over de toekomstige invulling van het verdiepte gazon. Zeker is dat de invulling van begin twintigste eeuw niet zal terugkomen. De toen aanwezige buxusfiguraties zijn kostbaar qua beheer en buxussen zijn kwetsbaar voor heersende plagen als schimmel en buxusmot. De gedachte is daarom om een nieuwe, vierde tijdlaag, toe te voegen met een stempel anno eenentwintigste eeuw.

De kasteeltuin is open tot en met 30 september, op woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. Het kasteel blijft deze zomer gesloten. Entree tot de tuinen bedraagt 6 euro, kinderen tot en met twaalf jaar en Vrienden van Middachten hebben gratis toegang. Vooraf reserveren is niet nodig.

Foto: Nicole Burgers

