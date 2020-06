Raadsleden Hofman en Kleverwal verlaten Democratisch Brummen

GEM. BRUMMEN – Raadsleden Theo Hofman en Eric Kleverwal stappen uit de fractie van Democratisch Brummen en hebben het lidmaatschap van de partij opgezegd. Dit maakten zij maandag 15 juni bekend. Reden van vertrek is volgens de heren vooral gelegen in de werkwijze van de partij. Ze hebben aangekondigd na het zomerreces als zelfstandige fractie verder te gaan. Ze nemen niet deel aan de laatste vergaderingen voor de zomer.

Democratisch Brummen is ontstaan uit een afsplitsing van Lokaal Belang, dat vier zetels won in de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Fractievoorzitter Mame Douma stapte tijdens de formatie op en ging verder als Democratisch Brummen. Theo Hofman en Eric Kleverwal sloten zich later bij hem aan, zodat de fractie drie zetels telde. Lokaal Belang bleef over met één zetel, die wordt gevuld door Luuk Tuiten.