PvdA/GroenLinks Doesburg: Sociale gevolgen Corona moeten nog zichtbaar worden

DOESBURG – De afgelopen maanden stonden ook in Doesburg in het teken van de coronacrisis. PvdA/GroenLinks vroeg zich af hoe maatschappelijke organisaties deze maanden zijn doorgekomen en wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn. PvdA/GroenLinks-raadslid Nynke de Jong legde haar oor te luister bij verschillende organisaties.

De afgelopen maanden moesten we vooral binnen blijven en was het stil op straat. “Voor kwetsbare doelgroepen kan dat grote gevolgen hebben”, zegt De Jong. “Voor hen nam het aantal contactmomenten drastisch af en eenzaamheid ligt dan op de loer. Vandaar dat we als fractie wilden weten hoe het nu met deze mensen gaat.” Omdat het natuurlijk niet mogelijk was iedereen persoonlijk te bevragen, zocht De Jong contact met diverse Doesburgse maatschappelijke organisaties, zoals de Voedselbank, de Sociaal Raadslieden, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Jongerenwerk, stichting Leergeld, de Vraagbaak en Caleidoz.

“We wilden weten welke impact deze periode op de dienstverlening heeft, of ze vaker benaderd worden of dat de vraag heel anders geworden is'”, zegt De Jong. “Veel organisaties meldden dat zij de afgelopen maanden hun activiteiten (tijdelijk) hebben moeten stoppen. Zo vervielen inloopbijeenkomsten, moest de dagbesteding noodgedwongen stoppen en ging ook voorzieningen als de skatebaan op slot. Gelukkig wisten veel organisaties met wat aanpassingen toch hun dienstverlening beschikbaar te houden. ” Het werd De Jong door de gesprekken duidelijk dat de lijntjes in Doesburg kort zijn. “Organisaties zochten elkaar op en onderhielden actief contact met hun klanten om te vragen hoe het gaat en om actief hulp aan te bieden.”

Gelukkig meldt het merendeel van de organisaties dat er de afgelopen maanden geen enorme toename was in hulpvragen. De Jong: “De algemene reactie is eerder dat ze het nu te rustig vinden met vragen. Maar ze houden er ernstig rekening mee dat daarin de komende maanden snel verandering kan komen. Nu iedereen langzaamaan het normale leven weer een beetje oppakt wordt ook duidelijk wat deze hele situatie voor ieder persoonlijk betekent. Wat dat betreft liggen de zichtbare sociale gevolgen van Corona nog voor ons.”

De Jong geeft aan dat PvdA/GroenLinks deze zorgen van maatschappelijke organisaties deelt. “We blijven daarom als fractie in nauw contact staan met deze organisaties om er zeker van te zijn dat de ondersteuning voor kwetsbare groepen in Doesburg op niveau blijft.”