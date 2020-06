Provincie onderzoekt sociale impact Covid-19 op Gelderse bevolking

REGIO – Hoe gaat het met je? Dit vraagt de provincie aan alle inwoners die mee willen doen aan de Monitor Gelders Welbevinden. Vanaf vrijdag 10 april wordt om de twee weken de impact gemeten van de Covid-19 uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlanders.

Begin april maakte 44 procent van de Nederlanders zich zorgen over de gezondheid van familie en vrienden, tegenover 36 procent een week eerder. Hoe is dit in Gelderland? De meeste vragen die de provincie stelt gaan over werk, wonen, zorg en eenzaamheid. Het onderzoek naar de sociale impact loopt gelijk met het onderzoek naar de economische impact van de Covid-19 crisis op de provincie. Hierin kijkt men naar werkgelegenheid, recreatie en toerisme, cultuur, openbaar vervoer en sport.

Gedeputeerde Leefbaarheid Peter van ’t Hoog: “De gevolgen van Covid-19 zijn ingrijpend. De overheid verzamelt nu veel gegevens over het virus en de economie. Provincie Gelderland wil daar een hele wezenlijke vraag aan toevoegen. Wilt u ons vertellen wat de huidige omstandigheden met u doen? De antwoorden kunnen ons helpen mee te denken in belangrijke, persoonlijke aspecten. We willen het juist nu weten. En we zullen het blijven vragen. Het welzijn van Gelderlanders is belangrijk, daar blijft de provincie aan werken.”

In 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen voor een jaarlijkse monitor naar het welbevinden van de Gelderse bevolking. Deze monitor is in 2019 voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar is de monitor gepland voor eind april en september. Gedeputeerde Staten hebben op 7 april besloten om de monitor enkele weken eerder van start te laten gaan. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun aanpak om Gelderland zo goed mogelijk door de crisis te helpen.

De provincie stuurt deelnemers van het Gelders Panel een uitnodiging voor dit onderzoek. Alle inwoners van Gelderland kunnen deelnemen aan het onderzoek via www.gelderland.nl/welbevinden.