Provincie financiert mondkapjes voor kwetsbare scholieren

REGIO – De provincie Gelderland stelt 65.000 euro beschikbaar voor mondkapjes die bestemd zijn voor schoolgaande kinderen, die echt onder de armoedegrens leven. Deze scholieren kunnen met de mondkapjes gebruik maken van het openbaar vervoer of andere collectieve busreizen. Project STOP Kinderarmoede, onderdeel van de Stichting Kinderen van de Voedselbank, zorgt voor de verspreiding daarvan.

Nu de scholen weer open zijn en het dragen van mondkapjes in het OV verplicht is, merken de vrijwilligers van het project STOP Kinderarmoede dat beschermingsmiddelen soms te duur zijn voor ouders met een laag inkomen. Met name de zeer goed beschermende mondkapjes.

Project STOP Kinderarmoede laat de mondkapjes maken bij een Nederlandse producent. Vervolgens worden ze verspreid via een Gelders netwerk. Dat zijn organisaties zoals maatschappelijk werk, Jeugdzorg, Leergeld, kledingbanken, speelgoedbanken, voedselbanken, scholen en sociale wijkteams. Op deze manier komen ze bij de hulpbehoevende kinderen terecht. Binnen twee weken worden circa 10.000 mondkapjes geproduceerd. Gelderland telt vermoedelijk 30.000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een vorm van ondersteuning krijgen. Binnen deze groep zijn zo’n 5000 kinderen die onder zeer armoedige omstandigheden leven. Juist voor hen zijn de mondkapjes bedoeld.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Veilig naar school gaan is belangrijk. Met de schenking van deze goede mondkapjes is hopelijk een zorg weggenomen bij ouders en hun kinderen. Deze mondkapjes geven de scholieren de kans om na de lockdown weer te werken aan hun toekomst.