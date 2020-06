Politie Rheden-Rozendaal

ROZENDAAL/VELP – Een 22-jarige man uit Rozendaal werd afgelopen nacht van zondag 21 op maandag 22 juli aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Agenten zagen de man rond 00.40 uur rijden in een auto over de Rozendaalselaan te Velp. De man reed zonder verlichting. Hierop besloten de agenten de man een stopteken geven en te laten blazen. Het betrof een beginnend bestuurder. De man blies 695 UGL, dit is ruim zeven keer zoveel als de toegestane hoeveelheid voor een beginnend bestuurder. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.