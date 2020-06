PlusBus Rheden-Rozendaal gaat weer rijden

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De PlusBus Rheden-Rozendaal gaat per 15 juni de diensten weer voorzicht hervatten. Er wordt voorlopig alleen met bussen gereden, waarbij de passagier en chauffeur gescheiden zijn door een doorzichtige wand.

Er worden maatregelen genomen om het vervoer zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Er zijn desinfectiematerialen aanwezig in de bus. De passagiers zitten op stoelen met verwisselbare, uitwasbare stoelhoezen. De passagiers dienen een mondkapje te dragen. Ze worden geïnterviewd bij het bestellen van de rit en nogmaals bij het instappen.

Voorlopig kunnen alleen passagiers mee die alleen kunnen reizen en zelfredzaam zijn. Ze moeten zelfstandig in- en uit kunnen stappen, plaatsnemen op de passagiersstoel en de riem vast kunnen maken. Een rollator meenemen is geen probleem. Er dient contant te worden betaald bij de chauffeur. Contactloos afrekenen is nog niet mogelijk.

De ritten kunnen vanaf donderdag 11 juni gereserveerd worden via tel. 026 – 3707071 of planning@plusbusrhedenrozendaal.nl.

Er kan alleen een rit worden gemaakt als de passagier en hun huisgenoten gezond zijn, zij geen verkoudheidsklachten hebben of de afgelopen 14 dagen ziek zijn geweest. Gezien ook de kwetsbare leeftijd van de chauffeurs kan niet worden afgeweken van deze regels.

In de loop van de komende weken zal worden bekeken of de diensten kunnen worden uitgebreid met het toestaan van begeleiders en/of rolstoelen.