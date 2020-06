Petitie tegen huurverhoging

DOESBURG – Maandagmorgen 22 juni verzamelde zich een groep van huurders en leden van de SP bij het gebouw van woonservice IJsselland om te protesteren tegen de huurverhoging die aanstaande is. Een woordvoerder van IJsselland kwam naar buiten om de petitie aan te nemen en met de bewoners te spreken. De huurders gaven aan dat zij vinden dat ze de kosten van nieuwbouw en aanpassingen aan gasloze huizen moeten opbrengen, terwijl de huurders van de sociale woningen juist degenen zijn met de laatste inkomens. Toch zit een huurbevriezing er niet in, tenzij dit door de minister wordt opgelegd, liet IJsselland weten. Mocht de regering iets doen zoals het verlagen of afschaffen van de verhuurdersbelasting, dan zou er eventueel ruimte kunnen komen voor de huurders.

Foto: Hanny ten Dolle