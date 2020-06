Para Eterno op vrijdagavonden bij Vroolijke Frans

BRUMMEN – Elke vrijdagavond van 3 juli tot en met 14 augustus speelt het Brummense duo Para Eterno in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Dit doen zij vanaf 18.00 uur tijdens het diner, bij mooi weer op het terras en bij minder mooi weer in het restaurant.

Para Eterno wordt gevormd door zanger/gitaris Miguel en celliste Leontien. Ze spelen samen sinds 2001 en hebben een breed repertoire met onder andere Spaanse, Zuid-Amerikaanse, klassieke, zigeuner- en salonmuziek.

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719