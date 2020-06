Ouderengym in buurthuis De Poort

VELP – Senioren die zich soms wat stram of onzeker voelen in hun beweging en toe zijn aan wat gezelschap, kunnen in buurthuis De Poort in Velp meedoen met ouderengym. Elke dinsdagavond tussen 18.30 en 19.15 uur wordt er gesport en lekker bewogen, zodat de deelnemers weer wat makkelijker uit de voeten kunnen. Deelname kost 2 euro per maand. Aanmelden en vragen stellen kan bij de beheerder van De Poort, tel. 026- 8481753.