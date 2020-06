Oud ijzer voor clubkas SHE

HALL – Het is al jaren vaste prik: in het voorjaar zamelt de Hallse sportclub SHE oud ijzer in. Veel mensen wisten dan ook zaterdag 6 juni de weg naar de parkeerplaats aan de Dorpsstraat te vinden om oude materialen in te leveren, sommigen met overvolle aanhangers. Vrijwilligers stonden klaar omde spullen in ontvangst te nemen – uiteraard op een keurige anderhalve meter afstand. Met vereende krachten werd er heel wat oud ijzer weggesjouwd. Aan het eind van de ochtend was er een mooie opbrengst, waarmee de clubkas kan worden gespekt. Zeker geen overbodige luxe, want in de tijd dat er niet werd getraind, heeft de club besloten geen contributie te innen bij haar leden.

Foto: Han Uenk