Ophalen oud papier Eerbeek

EERBEEK – Komende zaterdag 20 juni wordt er oud papier opgehaald in Eerbeek. Dit keer gaat muziekvereniging Eendracht door de wijken De Lombok en de Noorderenk. De containers dienen voor 8.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container. De opbrengst is bestemd voor het muziekonderwijs in Eerbeek.