Openluchtzwembad Rheden geopend voor kinderen

RHEDEN – Openluchtzwembad de Hangmat in Rheden is sinds woensdag 17 juni weer gedeeltelijk geopend voor kinderen tot en met 12 jaar. Elke woensdag kunnen zij terecht tussen 13.00 en 16.30 uur. Per kind onder de 12 jaar mag één volwassen begeleider mee het zwembad in.

Vooralsnog mogen maximaal vijfhonderd bezoekers naar binnen. Reserveren is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vrijuit bewegen, volwassenen moeten in en buiten het bad 1.5m afstand houden. Douches zijn niet beschikbaar, kleedruimtes zijn wel te gebruiken. Bezoekers worden wel verzocht zoveel mogelijk thuis te verkleden, zodat de kleedruimtes beperkt gebruikt worden. Deze periode wordt gezien als een testfase, hierna wordt bekeken of verruiming van de openstelling mogelijk is.

Banenzwemmen in het openluchtbad is sinds 8 juni opgestart, dit is zeer goed bevallen. Bezoekers houden zich goed aan de 1.5m afstand. Reserveren voor baanzwemmen blijft nog wel verplicht.

www.sportbedrijfrheden.nl