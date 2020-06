Openingstijden bibliotheek

DOESBURG – De bibliotheek in Doesburg is geopend op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Het bezoek aan de bibliotheek hoeft niet meer van te voren gereserveerd te worden. Wel krijgen bezoekers bij de ingang een toegangskaartje, omdat er nog steeds een maximum aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten mag worden. Zijn de kaartjes op, dan dienen bezoekers even te wachten tot er weer ruimte is. Kinderen onder de twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding, waarbij geldt: maximaal één kinder per ouder. De leestafels en dergelijke zijn nog niet beschikbaar.

De PC-werkplekken zijn weer gedeeltelijk toegankelijk. Om gebruik te kunnen maken van een PC-werkplek is een toegangsbewijs nodig. Het gebruik van een pc-werkplek is in principe voor een half uur. Kopiëren en printen is niet mogelijk.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl/coronavirus/coronaprotocol.html