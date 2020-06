Opening Kidsbeweegroute op landgoed De Engelenburg

BRUMMEN – Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen opent op vrijdag 3 juli de Kidsbeweegroute op het terras van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Dit doet zij samen met de kinderen van groep vijf van de Oecumenische Basisschool en de initiatiefnemers.

De Kidsbeweegroute is een wandelroute, gemaakt voor en door kinderen. De route is 1,1 kilometer lang en loopt over landgoed De Engelenburg, achter restaurant De Vroolijke Frans. Langs de route van ruim een kilometer staan aansprekende borden met dierentekeningen, educatieve weetjes en beweegopdrachten. De dieren op de borden zijn dieren die op landgoed De Engelenburg wonen. Zo prikkelt de route tot buiten spelen, kennisopname, beweging, plezier en verbinding. Met een dobbelsteen wordt de route iedere keer anders.

De Kidsbeweegroute is mogelijk gemaakt door a.s.r. realestate en restaurant De Vroolijke Frans. “Wij willen kinderen de natuur van landgoed De Engelenburg laten beleven. Met de Kidsbeweegroute prikkelen we gezinnen om te bewegen in de buitenlucht, juist in deze tijd extra belangrijk’ vertelt Ronald Kramer, rentmeester bij a.s.r. real estate. “We zijn verheugd dat we dit namens a.s.r., eigenaar van dit landgoed, aan bezoekers kunnen aanbieden, samen met Uitspanning De Vroolijke Frans geeft voorbeiden een win-win situatie.”

Restaurant De Vroolijke Frans staat te popelen om de flyers te verspreiden om zo gezinnen en grootouders met kinderen uit te nodigen om een rondje te wandelen, te laten genieten van het landgoed en gebruik te maken van het terras.

Ingrid Timmer opent de route vrijdag 3 juli om 11.00 uur. Dit doet zij door de eerste paal te onthullen en een grote dobbelsteen te rollen. Daarna loopt Timmer met een aantal kinderen de route.