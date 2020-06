Open kerk in Spankeren en Laag-Soeren

SPANKEREN / LAAG-SOEREN – De maand juni staat bij de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost in het teken van ‘open kerk’. Bezoekers zijn weer welkom om even de kerk binnen te wandelen. De Boskapel in Laag-Soeren is elke vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur geopend. De Petruskerk in Spankeren elke vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom voor een moment van stilte of een klein gesprek op afstand.