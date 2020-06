Oogsten hennep Doesburg

DOESBURG – De politie van Doesburg deed vrijdag 19 juni onderzoek aan de Leigraafseweg in Doesburg. “Wij hadden het vermoeden dat er op deze locatie een hennepkwekerij aanwezig was. Ons vermoeden bleek te kloppen. We troffen in een schuur een aantal personen aan die op het moment van binnentreden de hennep aan het oogsten waren. De kwekerij was inventief weggewerkt onder een uit de kluiten gewassen werkbank. Het grootste deel van de planten was al geknipt”, meldt de politie op Facebook. Er zijn zes verdachten aangehouden die zullen worden vervolgd. De hennepkwekerij is geruimd en er zijn verschillende goederen in beslag genomen.