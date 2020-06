Online raadsforum gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 11 juni digitaal bijeen voor een gecombineerd raadsforum. Er staan zeven onderwerpen op de agenda, waarover wordt gesproken: de Verordening toekomstbestendig wonen, het beschikbaar stellen van een budget voor een landschapsbiografie, de regiovisie Samen tegen huiselijk geweld en vier begrotingen die te maken hebben met samenwerkingsverbanden. Het gaat om de concept-begroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de Stedendriehoek en Basismobiliteit (PlusOV).

Naast de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over actuele onderwerpen.

Tijdens het forum worden er geen besluiten genomen, dit gebeurt in de raadsvergadering op 25 juni. Inwoners die willen inspreken, kunnen hiervoor contact opnemen met de griffie via griffie@brummen.nl of tel. 0575-568233. Het raadsforum is live te volgen via de website van de gemeente en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.