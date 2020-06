Omwonenden knappen speeltoestellen op

BRUMMEN – De omwonenden van het speelveld tussen de G.K. Hogendorpstraat, Talmastraat en Schaperstraat in Brummen hebben onlangs de handen uit de mouwen gestoken en de speeltoestellen een opknapbeurt gegeven. De omwonenden trokken een tijdje geleden al bij de Dorpsraad aan de bel, omdat de speeltoestellen wel een likje verf konden gebruiken. Samen met de gemeente Brummen is er een plan gemaakt. De Dorpsraad heeft de verf gesponsord en de Hubo heeft een flinke korting gegeven. Vorige week is de klus geklaard en alles ziet er weer mooi en fris uit. Een mooi voorbeeld van hoe een burgerinitiatief met hulp van Dorpsraad en gemeente snel kan worden uitgevoerd.