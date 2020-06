Noodhulpbureau SUN kan helpen in financiële nood

GEM. RHEDEN – Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) maakt zich zorgen over ZZP’ers en ondernemers. Het noodhulpbureau kan steun verlenen aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen.

SUN vreest dat veel kleine ondernemers en ZZP’ers ernstig zijn getroffen door de coronacrisis, maar geen hulp zoeken, vinden of krijgen bij hun financiële problemen. Ondanks de ruimhartige regelingen die door de Rijksoverheid in het leven geroepen zijn, zijn er nog altijd ondernemers die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Juist die ondernemers kan SUN Rheden wellicht helpen.

Via een particulier fonds heeft SUN een ruime gift ontvangen om inwoners – dus nadrukkelijk ook ondernemers – te ondersteunen die zich in een benarde financiële positie bevinden als gevolg van de coronacrisis.

SUN Rheden is een noodhulpbureau dat steun verleent aan inwoners van Rheden die in financiële problemen zijn geraakt. Voor de crisis kregen zo’n 150 inwoners hulp. Velen lukt het niet meer om wekelijkse boodschappen te doen, een defect huishoudelijk apparaat te vervangen, basis woninginrichting of kleding te kopen, een identiteitsbewijs aan te vragen. Veel mensen verdwalen ook in het woud van regels en waar andere loketten gesloten blijven, kan SUN wellicht helpen.

Ondanks alle alarmerende berichten over ondernemers die hun omzet hebben zien verdampen, heeft SUN sinds het uitbreken van de coronapandemie, nog nauwelijks aanvragen van deze groep ontvangen. En daarover maakt SUN zich zorgen.

SUN onderhoudt intensief contact met de gemeente, hulpverlenende organisaties en, in het kader van de coronapandemie, de Kamer van Koophandel. Zij zijn het die namens een inwoner hulp aanvragen bij SUN of weten de goede weg naar een hulpverlener. Als door de hulpverlener of betrokken ambtenaar de juiste informatie is aangeleverd (via het digitale formulier op www.sunrheden.nl) kan er indien nodig binnen 2 x 24 uur op de aanvraag worden beslist.

Kleine ondernemers en ZZP’ers die zich herkennen in bovenstaande, kunnen zich bij een hulpverlenende instantie of bij een medewerker van het Ondernemersloket van de gemeente melden. Deze bekijkt dan of de nood zo hoog is dat er een aanvraag bij SUN kan worden ingediend.

SUN Rheden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Inwoners van andere gemeenten die gebruik willen maken van financiële noodhulp, kunnen hulp zoeken via de website van SUN Nederland. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen.