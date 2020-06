Nieuwe tuinbanken voor Ons Raadhuis van ReVaBo

VELP – Sinds woensdag 27 mei kunnen de deelnemers van Ons Raadhuis in Velp heerlijk ontspannen op nieuwe tuinbanken. Deze zijn gemaakt door docent Gert Blotenburg en zijn leerlingen van het bedrijf Regionale Vakopleidingen in de Bouw (ReVaBo) in Oosterbeek. Blotenburg kwam ze met directeur Piet Koppelaar zelf langsbrengen. Ze kregen een Raadhuis-taart mee terug naar de opleiding.

Het hout komt deels van Van Lochem Bouw uit Velp en van ReVaBo zelf. Het project om het bedrijf en de opleiding te laten samenwerken om banken voor Ons Raadhuis te maken is een initiatief van de Arnhemse Uitdaging.

De timing kon niet beter. Ons Raadhuis ging dinsdag 2 juni weer open. Heel voorzichtig met eerst alleen maar besloten koffiebijeenkomsten. Die zijn bij mooi weer in de tuin, want in deze coronatijd is het veiliger om buiten met elkaar te zijn dan binnen. En dan komen de twee nieuwe banken goed van pas.

Foto: Rob Weenink