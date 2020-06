Nieuwe stap gezet in bouwplannen Hall Bouwt

HALL – Er is een volgende stap gezet in de plannen van de stichting Hall Bouwt om duurzame woningen te ontwikkelen aan de Domineeskamp in Hall. Wethouder Pouwel Inberg en voorzitter André van Welie van Hall Bouwt ondertekenden op woensdag 3 juni een overeenkomst voor de ontwikkeling en de afspraken van het project. Het ontwerpbestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage voor inspraak.

Eind 2015 ontstond het burgerinitiatief Hall Leeft, met als doelstelling de sluiting van de basisschool te voorkomen door de bouw van starterswoningen. Hierdoor moet ook het verenigingsleven een impuls krijgen. Het burgerinitiatief constateerde daarbij dat de beschikbare woningen in Hall niet betaalbaar zijn voor jongeren en jonge gezinnen die een sociale binding hebben met Hall. Daarom schreef de werkgroep Hall Bouwt, intussen een aparte stichting, een dorpsplan met woningbouw. “Het plan voor deze plek midden in Hall is een logische stap om woningbouw mogelijk te maken. Des te mooier dat de samenleving de schouders eronder zet om dit te realiseren. Zo dragen inwoners in hoge mate bij aan de toekomst van Hall”, vertelt wethouder Pouwel Inberg.

Stichting Hall Bouwt keek samen met de gemeente naar een plan dat qua beeld past bij het dorp Hall. Het aanbod sluit aan op de lokale behoefte. Er is daardoor sprake van een divers woningbouwprogramma, bestaande uit één vrijstaande woning, zes tussenwoningen, drie hoekwoningen, drie hoekwoningen met dwarskap en twaalf twee- onder-één-kap woningen. Zowel het type woningen als de grootte van de woningen en de kavels verschillen.

“Wel hebben alle woningen gemeen dat ze duurzaam worden gebouwd waarbij we verder gaan dan de wettelijke eisen. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een hogere isolatiewaarde van de gevel en de vloer. Ook is er gekozen voor het gebruik van grondwaterwarmtepompen. De woningen worden verder dusdanig gebouwd dat ze levensloopbestendig zijn.” vertelt André van Welie over de woningen.

Stichting Hall Bouwt heeft tijdens de planvorming verschillende informatieavonden gehouden en houdt omwonenden en belangstellenden ook in het verdere verloop op de hoogte van het proces. Wethouder Inberg: “Ik proef en merk gelukkig veel draagvlak voor de bouwplannen van Hall Bouwt. Dit is voor de gemeente een belangrijke voorwaarde geweest om aan dit initiatief mee te werken. Daardoor zie ik de inspraakperiode en de rest van de bestemmingsplanprocedure met vertrouwen tegemoet.”

Het ontwerpbestemmingsplan is nu voorzien van alle onderzoeken om een bestemmingsplanprocedure op te starten. Stichting Hall Bouwt pakt alle fasen van het plan, zoals bouw- en woonrijp maken en de kaveluitgifte, samen met deskundige partners op. De afspraken voor de ontwikkeling zijn vastgelegd in een overeenkomst. Hierin zijn ook afspraken over de kwaliteit van de openbare ruimte en het realiseren van de ontsluiting opgenomen. De gemeente verkoopt te zijner tijd een stuk grond van circa 200 vierkante meters aan de Stichting Hall Bouwt.