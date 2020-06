Nieuwe predikant voor Dorpskerk Rheden

RHEDEN – De Protestantse Gemeente Rheden heeft een nieuwe predikant aangetrokken. Jan Willem Overvliet gaat waarschijnlijk vanaf september het stokje overnemen van Derk Floors.

Floors ging eind vorig jaar met pensioen en er moest een nieuwe predikant worden gevonden. Ondanks de beperkingen door de coronacrisis is het binnen vijf maanden gelukt om Jan Willem Overvliet te beroepen. Dit beroep heeft hij aanvaard.

Vanaf het eerste moment genoot Overvliet de voorkeur van de beroepingscommissie. Volgens Jan de Bes, voorzitter van de kerkenraad, voldoet hij aan de gevraagde kwaliteiten. Jan de Bes: “Jan Willem is ruimdenkend, staat open voor verschillende geloofsbelevingen en heeft een sterk inlevingsvermogen. Daarbij streeft hij verbinding tussen mensen na. Jan Willem ziet de kerk als een belangrijk onderdeel van de dorpssamenleving en daarin wil hij zeker een rol spelen.”

De klik bleek wederzijds te zijn. Over Rheden en de Dorpskerk zegt Jan Willem Overvliet: “Het is een mooi dorp in een prachtige omgeving. Daarnaast is de gemeente in Rheden in mijn ogen een open kerk, met een progressieve oecumenische inslag. Een kerk met gevoel voor een stijlvolle liturgie, een Bijbelse verkondiging en met een open oog en hart voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Dat spreekt mij aan.”

Overvliet heeft theologie gestudeerd in Kampen. Zijn echtgenote is geestelijk verzorgster in een ziekenhuis en samen hebben zij drie dochters. Jan Willem is nu nog verbonden aan de Kruiskerk in Nijkerk, maar de verwachting is dat hij in september als predikant in Rheden zal worden bevestigd.