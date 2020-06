Nieuwe hesjes voor de dorpsraad

BRUMMEN – Dorpsraad Brummen heeft nieuwe hesjes voor de vrijwilligers van de werkgroep Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV). Deze mensen rapen het zwerfafval in het dorp en zorgen er zo voor dat alles netjes blijft. In verband met corona wordt er geen afval geraapt in groepsverband, maar de meeste vrijwilligers lopen regelmatig individueel een rondje.