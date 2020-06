Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

RHEDEN / ROZENDAAL – Vanaf vrijdag 5 juni is de nieuwste editie van Ambt & Heerlijkheid verkrijgbaar. In deze editie van het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal staan onder andere artikelen over levenskunstenaar Guus Dijkhuizen (1937-2013), de bewoners van Biljoen, Stalhouderij Krijgsman uit Dieren, De Kruishorst met zijn tuinen en tuinbazen, de cementsteen van Willem Honig, het fotoalbum van de familie Hugenholtz (1900) en de Oostenrijkse woningen in Dieren. Het blad kost 4,75 euro en is verkrijgbaar bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, Firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in De Steeg.